巨人４―２ヤクルト（セ・リーグ＝１７日）――巨人は二回、リチャードの２ランで追いつき、三回に泉口の犠飛で勝ち越し。戸郷は３連勝で７勝目。ヤクルトはクライマックスシリーズ進出の可能性が消滅した。◇ＤｅＮＡ１―０中日（セ・リーグ＝１７日）――ＤｅＮＡが２試合連続で零封勝ちし、今季２度目の５連勝。東が七回にスクイズで決勝点を奪い、８回無失点でリーグトップの１４勝目。中日は金丸を援護できず。◇阪神６