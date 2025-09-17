巨人・岸田行倫捕手（２８）が１７日のヤクルト戦（神宮）に「５番・捕手」で先発出場。２点リードの８回に訪れた第４打席で右肩に死球を食らうアクシデントに見舞われた。８回無死一塁で打席に立った岸田はバスターを試みるも４番手・木澤の２投目、シュートが右肩に直撃。その衝撃で後ろに倒れると、両脚をバタバタさせながら苦悶の表情を浮かべた。すぐさまトレーナーと亀井コーチが駆け付け、支えられながらベンチへと戻