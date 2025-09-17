◇陸上世界選手権東京大会第5日女子3000メートル障害決勝（2025年9月17日東京・国立競技場）女子3000メートル障害決勝でアクシデントが発生した。東京五輪金メダリストのペルス・チェムタイ（ウガンダ）が、先頭集団につけていた中で2000メートル手前の障害で激しく転倒。レースに戻ることはできず、そのまま担架に乗せられて退いた。フェイス・チェロティッチ（ケニア）が大会新記録となる8分51秒59で優勝した。