◇セ・リーグ巨人4ー2ヤクルト（2025年9月17日神宮）巨人は17日、敵地神宮でヤクルトに競り勝ち、連敗は2でストップ。65勝65敗3分けで勝率を再び5割に戻した。リチャード内野手（26）が2回に同点の11号2ランを放った。初回に2点を失い0―2で迎えた2回。「7番・一塁」で先発出場したリチャードは、2死一塁の場面で打席に入ると、甘く入ってきた相手先発投手・奥川の直球を強振。高々と舞い上がった打球は左翼ポール際ギリ