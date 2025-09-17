「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）広島が阪神に完敗。借金が「１２」となり、１０試合を残し、２年連続の勝率５割未満が確定した。１８時試合開始予定の一戦だったが、降雨の影響で試合開始は１９時１０分にずれ込んだ。先発・床田は６回７安打４失点（自責２）で降板。三回、森下に先制適時打を浴びると、六回には味方の失策も絡んで３失点。３年連続の２桁勝利を目指したマウンドだったが、１１敗目を喫し、