◆ソフトバンク11―8西武（17日、みずほペイペイドーム）昨季の新人王左腕が、故郷福岡で試練を味わった。西武の武内だ。左下腿（かたい）打撲による離脱から約1カ月半ぶりに復帰。10安打を浴びるなど自己ワーストの11失点で3回途中降板した。1点リードの2回、無死満塁から2死までこぎ着けたが、2者連続のストレートの押し出し四球で逆転され、さらに3連打で一挙7失点。4回も先頭から4連打を浴びた。豊田投手コーチと一緒に