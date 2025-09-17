◆ソフトバンク11―8西武（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが先発全員の17安打11得点で乱打戦を制した。2、3回と2イニング連続で打者一巡の猛攻を繰り広げた。先発のリバン・モイネロが5回1失点で11勝目。杉山一樹がリーグトップタイの27セーブで締めくくった。2位日本ハムが敗れたため、優勝マジックはついに１桁の「9」となった。18日は本拠地で日本ハムとの直接対決。小久保裕紀監督は「勝てば有利になりますし