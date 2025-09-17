7人組ガールズグループ・HANAの楽曲『Blue Jeans』が、17日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』で、週間再生数1038.3万回を記録し1位を獲得。累積再生数が1億回を突破しました。累積再生数1億回突破は、『ROSE』『Drop』に続き、グループ通算3作目。2025年7月28日付の同ランキングでの初登場から9週目での1億回再生突破は、女性グループで最速。さらに、今年度の配信楽曲としても最速での1億回再生突破ということです