4人組バンド・King Gnuの井口理さん（31）が16日、舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』の製作発表記者会見に、俳優の矢本悠馬さん（35）らとともに登場。舞台出演のきっかけと意気込みを語りました。井口さんが演じるのは、架空の間借り人を何人もでっちあげ、社会保障手当を不正受給し、生計を立てていた主人公のエリック・スワン。ウソを重ねるエリックが窮地に立たされていくコメディー作品です。エリックとバディを組む2階の