「ヤクルト２−４巨人」（１７日、神宮球場）巨人・マルティネスが２点リードの九回に４番手で登板。危なげなく３者凡退で抑え、球団記録に並ぶ今季４２セーブ目を挙げた。１３年の西村健太朗に並ぶ、球団のシーズン最多記録に並んだ右腕は「いつも自分の投球に集中してきた結果」と淡々と語り、負けられない戦いが続く残り１０試合についても「ケガなくシーズンを投げきることがチームにとっても大事。それをしっかり考えて