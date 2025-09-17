森永乳業のアイスクリーム「MOW(モウ)」シリーズに、「MOW クリーミーキャラメルラテ」が2025年9月15日(月)から新たに加わったので、買ってきて食べてみました。「MOW（モウ） クリーミーキャラメルラテ」 9月15日(月)より全国にて期間限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社https://www.morinagamilk.co.jp/release/newsentry-4586.htmlパッケージはこんな感じです。原材料は乳製品、水あめ、砂糖、植物油脂、キャラメル