17日午後10時00分ごろ最大震度４の地震がありました。 鹿児島県内では、最大震度４を奄美地方で観測しています。 震源はトカラ列島近海で震源の深さは約10キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されています。 各地の震度は、 震度４が鹿児島十島村、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・