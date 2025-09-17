巨人・戸郷翔征投手（２５）が１７日のヤクルト戦（神宮）に先発し、今季最多の１２２球を投げて６回４安打２失点と粘投。７勝目を挙げた。戸郷は初回に一死走者なしから長岡に右中間二塁打を許すと、続く内山と村上に連続四球を与えて満塁のピンチを招いた。一死満塁からオスナに先制２点適時打を浴びて２点を失った。だがその後は走者を出しながらも無失点で切り抜けた。２点リードの６回には先頭・オスナに右前二塁打、続