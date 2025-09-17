◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―４巨人（１７日・神宮）巨人の大勢投手が１６年のマシソンを超える球団新記録の５０ホールドポイントに到達した。４―２の８回に３番手で登板。先頭の村上への初球は１５６キロ直球で二ゴロに斬ると、続くオスナを３球で空振り三振。最後は北村恵を１５５キロ直球で三ゴロに打ち取る圧巻の投球だった。「長い歴史の中に名前を残せるというのはうれしいこと。野手やキャッチャーの皆さんの