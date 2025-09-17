◆パ・リーグソフトバンク１１―８西武（１７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが４連勝で優勝へのマジックナンバーを「９」とした。「１１」で迎えた一戦に勝利し、日本ハムも楽天に敗戦。３・５ゲーム差に広げ、１８日は本拠地で直接対決となる。序盤に西武を圧倒。２回に先制を許したが、直後に一挙７得点の猛攻を見せた。無死満塁が２死となったが、周東と柳町が押し出し四球。さらに牧原大、中村、栗原が３連続適