17日午後9時55分ごろ、鹿児島県十島村で震度5弱の地震が発生しました。 17日午後9時55分ごろ、トカラ列島近海を震源地とする地震がありました。 震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは4．7と推定されます。 この地震で十島村で震度５弱を観測しました。 ▼震度５弱 十島村諏訪之瀬島 ▼震度３ 十島村悪石島 ▼震度１ 十島村中之島徳之尾、十島村平島、十島村口之島出張所、十島村中之島出張所