17日午後9時55分ごろ最大震度５弱の地震がありました。 鹿児島県内では、最大震度５弱を奄美地方で観測しています。 震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは１キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されています。 各地の震度は、 震度５弱が鹿児島十島村、 です。 震度５弱 鹿児島十島村諏訪之瀬島＊ 震度３ 鹿児島十島村悪石島＊ 震度１ 鹿児島十島村中之島徳之尾 鹿児島十島村平島＊ 鹿児島