6回1失点で12勝目を挙げた阪神・村上＝マツダ阪神は村上が6回1失点で12勝目。低めに制球して毎回の8三振を奪った。三回に森下の適時打で先制し、同点の六回は木浪の勝ち越し打などで計3得点。森下は九回にもこの試合4安打目の適時打を放った。広島は床田が11敗目。