【西部地域】ロサンゼルスサンフランシスコシアトルバンクーバー【中部地域】メキシコシティグアダラハラモンテレイヒューストンダラスカンザスシティ【東部地域】マイアミアトランタフィラデルフィアニューヨークボストントロント