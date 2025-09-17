ボストン[日本との時差]+13時間[6月の平均気温]最高24度/最低17度[標高]14m▼スタジアム紹介ジレット・スタジアム[収容人数]6万5878人[開催試合]※試合時間は現地時間・6/13(土) C組第1節・6/16(火) I組第1節・6/19(金) C組第2節・6/23(火) L組第2節・6/26(金) I組第3節・6/29(月) ラウンド32・7/9(木) 準々決勝