フィラデルフィア[日本との時差]+13時間[6月の平均気温]最高29度/最低19度[標高]12m▼スタジアム紹介リンカーン・フィナンシャル・フィールド[収容人数]6万9796人[開催試合]※試合時間は現地時間・6/14(日) E組第1節・6/19(金) C組第2節・6/22(月) I組第2節・6/25(木) E組第3節・6/27(土) L組第3節・7/4(土) ラウンド16