アトランタ[日本との時差]+13時間[6月の平均気温]最高30度/最低19度[標高]300m▼スタジアム紹介メルセデスベンツ・スタジアム[収容人数]7万1000人[開催試合]※試合時間は現地時間・6/15(月) H組第1節・6/18(木) A組第2節・6/21(日) H組第2節・6/24(水) C組第3節・6/27(土) K組第3節・7/1(水) ラウンド32・7/7(火) ラウンド16・7/15(水) 準決勝