マイアミ[日本との時差]+13時間[6月の平均気温]最高29度/最低26度[標高]2m▼スタジアム紹介ハードロック・スタジアム[収容人数]6万4767人[開催試合]※試合時間は現地時間・6/15(月) H組第1節・6/21(日) H組第2節・6/24(水) C組第3節・6/27(土) K組第3節・7/3(金) ラウンド32・7/11(土) 準々決勝・7/18(土) 3位決定戦