カンザスシティ[日本との時差]+14時間[6月の平均気温]最高29度/最低19度[標高]277m▼スタジアム紹介GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム[収容人数]7万6416人[開催試合]※試合時間は現地時間・6/16(火) J組第1節・6/20(土) E組第2節・6/25(木) F組第3節・6/27(土) J組第3節・7/3(金) ラウンド32・7/11(土) 準々決勝