ダラス[日本との時差]+14時間[6月の平均気温]最高34度/最低23度[標高]147m▼スタジアム紹介AT&Tスタジアム[収容人数]8万0000人[開催試合]※試合時間は現地時間・6/14(日) F組第1節・6/17(水) L組第1節・6/22(月) J組第2節・6/25(木) F組第3節・6/27(土) J組第3節・6/30(火) ラウンド32・7/3(金) ラウンド32・7/6(月) ラウンド16・7/14(火) 準決勝