ヒューストン[日本との時差]+14時間[6月の平均気温]最高31度/最低23度[標高]24m▼スタジアム紹介NRGスタジアム[収容人数]7万2220人[開催試合]※試合時間は現地時間・6/14(日) E組第1節・6/17(水) K組第1節・6/20(土) F組第2節・6/23(火) K組第2節・6/26(金) H組第3節・6/29(月) ラウンド32・7/4(土) ラウンド16