バンクーバー[日本との時差]+16時間[6月の平均気温]最高20度/最低12度[標高]2m▼スタジアム紹介BCプレイス[収容人数]5万4500人[開催試合]※試合時間は現地時間・6/13(土) D組第1節・6/18(木) B組第2節・6/21(日) G組第2節・6/24(水) B組第3節・6/26(金) G組第3節・7/2(木) ラウンド32・7/7(火) ラウンド16