シアトル[日本との時差]+16時間[6月の平均気温]最高19度/最低12度[標高]53m▼スタジアム紹介ルーメン・フィールド[収容人数]6万9000人[開催試合]※試合時間は現地時間・6/15(月) G組第1節・6/19(金) D組第2節・6/24(水) B組第3節・6/26(金) G組第3節・7/1(水) ラウンド32・7/6(月) ラウンド16