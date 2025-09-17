サンフランシスコ[日本との時差]+16時間[6月の平均気温]最高19度/最低12度[標高]16m▼スタジアム紹介リーバイス・スタジアム[収容人数]6万8500人[開催試合]※試合時間は現地時間・6/13(土) B組第1節・6/16(火) J組第1節・6/19(金) D組第2節・6/22(月) J組第2節・6/25(木) D組第3節・7/1(水) ラウンド32