レアル・マドリーは17日、DFトレント・アレクサンダー・アーノルドがクラブ医療部門による複数の検査を受けた結果、左足大腿二頭筋の負傷と診断されたことを発表した。A・アーノルドは16日にホームで行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第1節マルセイユ戦(○2-1)でスタメン出場。開始早々に同箇所を痛め、DFダニエル・カルバハルとの交代を余儀なくされていた。スペイン『マルカ』によると、約6〜8週