[故障者情報]いわきFCは17日、MF村上陽斗が左肩関節脱臼と診断され、16日に手術を受けたことを発表した。全治については4か月程度を要する見込みとなっている。クラブによると、村上はトレーニング中に負傷。今季はここまでJ2リーグ戦11試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場していた。