【ACL2グループF第1節】(パナスタ)G大阪 3-1(前半1-1)東方足球隊<得点者>[G]ウェルトン(28分)、宇佐美貴史(70分)、デニス・ヒュメット(75分)[東]ジル・マルティンス(29分)<退場>[東]カラム・ホール(73分)<警告>[G]山下諒也(90分+1)[東]大久保優(14分)、ジル・マルティンス(90分+1)観衆:6,640人主審:メデルベク・タイチエフ副審:イスマイルジャン・タリプザノフ、エルドス・ムルザベコフ└G大阪がACL2白星スター