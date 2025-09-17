松本潤さん（42）が出演する物流会社の新CMが17日に公開され、インタビューでは松本さんが次に見据えていることを明かしました。松本さんが出演するのは、イメージキャラクターを務める佐川急便の新CM『今日も、SAGAWAがいます。』篇です。CMで「NEXT!」というワードが登場することにちなみ、松本さんにとっての“NEXT（次）”を聞いてみると、まず挙げたのは“嵐”としての活動。「ライブをやるということを発表させていただいた