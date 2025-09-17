◇パ・リーグ楽天3―2日本ハム（2025年9月17日楽天モバイル）楽天のドラフト1位・宗山塁がシーズン100安打に到達した。「5番・遊撃」でスタメン出場し、1―1の4回1死一塁で好投手の・伊藤から右前打。続く浅村の適時二塁打につなげた。開幕から離脱することなく1軍でプレー。続く6回の第3打席でも右前打を放ってマルチ安打とした。新人の100安打一番乗りはロッテの西川に譲ったが、「開幕前から意識しているので、取