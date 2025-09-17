４人組グループ湘南乃風が１１月１５日に阪神甲子園球場で開催するライブに、ダウンタウン浜田雅功、新しい学校のリーダーズ、ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ（ＲＩＫＵ、川村壱馬、吉野北人）の３組がゲスト出演することが１７日、明らかになった。浜田とは今年５月に「人生爆笑」を配信リリース。同月に大阪・万博記念公園で開催した浜田発案の音楽イベント「ごぶごぶフェスティバル」でも共演し、パフォーマンスした。−リーダーズ