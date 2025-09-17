SumNaiLが、YouTubeとTikTokのライブ配信で自身初となるEP『4Tune』を11月26日にリリースすることを発表した。このEPは自身初となるCD化、メンバー脱退を乗り越えて3人で新たなステージへの第一歩となる作品。アルバムの中には新曲「君行き切符」以来、約1年ぶりのバラード楽曲「願い」、ミディアムテンポの「花咲くとき」、アップテンポの「Sky Parade!!」の3曲を収録全6曲予定。このEP盤はタワーレコード限定盤で18日午前0時から