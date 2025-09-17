a flood of circleが、2026年の1月18日に＜A FLOOD OF CIRCUS 2026＞の開催を発表した。＜A FLOOD OF CIRCUS＞は、「a flood of circle流のロックンロール・サーカス」をテーマにした対バンイベントだ。2016年にスタートし、これまでにも数々の特別なゲストを迎えてきた。会場やステージにサーカス小屋のような装飾が施され、出演者も来場者も特別な空間でライブを楽しめる一日となる。イベントとしては10年目、そしてバンド結成20