◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―０中日（１７日・バンテリンドーム）ＤｅＮＡは先発の東克樹投手が８回無失点の力投。７回に自ら決勝のスクイズも決めて今季１４勝目をマーク。チームは今季２度目の５連勝で２位を守った。前カードで巨人に連勝、２位に浮上して最初の試合で「どうしても勝ちたかった」というエースは、中日のドラフト１位・金丸と中盤まで緊迫した投げ合いを展開した。そして両軍無得点で迎えた７回１死