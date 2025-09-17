◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―６阪神（１７日・マツダスタジアム）阪神が、降雨により試合開始が１時間１０分も遅れたゲームで力の差を見せつけ、広島戦５連勝とした。勝率＆奪三振トップの村上が先発し、６回５安打１失点８奪三振の好投で自己最多更新の１２勝目を挙げた。１点を先制した直後の３回に同点とされたが、粘りの投球で傷口は最小限。「降雨のため試合開始は遅れましたが、試合途中に中断したわけではなかったの