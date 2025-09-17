◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―４巨人（１７日・神宮）巨人の岸田行倫捕手が負傷交代した。５番・捕手で出場。２点リードの８回無死一塁の打席で、バントの構えからバスターを試みた際に木沢の内角球が右腕付近に直撃する死球となった。激痛でその場に倒れこみ代走小林が送られ、騒然としたが、試合後は通常通り歩いてクラブハウスへ。「大丈夫だと思います」と無事を強調し、阿部監督も「大丈夫だと思います」と話し