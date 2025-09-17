◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―６阪神（１７日・マツダスタジアム）広島は、阪神に完敗した。同カードは５連敗で今季６勝１８敗となった。２位・ＤｅＮＡと３位・巨人がそれぞれ勝ったため、ＣＳ圏内まで残り１０試合で再び６ゲーム差まで広がった。先発・床田が、踏ん張れなかった。雷雨で試合開始が１時間１０分遅れた難しさはあったが、３回２死二塁から森下の適時打で先制を許し、同点の６回は森下の先頭四球から３点を勝