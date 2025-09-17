◆プロボクシング▼バンタム級８回戦〇栗原慶太（ＫＯ５回３分）金城隼平●（１７日、後楽園ホール）前東洋太平洋バンタム級王者・栗原慶太（３２）＝一力＝が逆転ＫＯで再起戦を飾った。日本同級５位・金城隼平（２４）＝ＲＥ：ＢＯＯＴ＝と対戦した栗原は、無敗の新鋭のスピードの大苦戦。２回に金城のパンチで右目尻をカットし、３回には左ストレートでダウンを奪われる。４回終了時点で３人のジャッジすべてに３ポイント以