気象台は、午後10時26分に、大雨警報（土砂災害）を寒河江市、西川町、大江町に発表しました。また洪水警報を寒河江市、西川町、大江町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・寒河江市、西川町、大江町に発表 17日22:26時点村山、庄内、最上では、18日明け方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。庄内では、17日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□大雨