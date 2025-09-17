17日午後10時前、鹿児島県トカラ列島近海を震源とする地震があり、十島村の諏訪之瀬島で震度5弱の揺れを観測しました。諏訪之瀬島では、今夜9時ごろから地震が多くなっていて、10時頃にも震度4の地震がおきています。気象庁によりますと、17日午後9時55分ごろ、十島村の諏訪之瀬島で震度5弱の強い揺れを観測しました。震源はトカラ列島近海で地震の規模を示すマグニチュードは4.7、震源の深さはごく浅いものとみられます。この地震