中国政府は17日、若者の8月の失業率が18.9%に上昇したと発表しました。学生を統計から除いた2023年12月以降で最も悪い水準となっています。中国国家統計局の発表によりますと、学生を除く16歳から24歳の8月の失業率は18.9%でした。7月の17.8%から1.1ポイント増加し、学生を統計から除いた2023年12月以降で最も悪い水準となりました。他の年代の8月の失業率は、25歳から29歳までが7.2%、30歳から59歳までが3.9%で、若年層の失業率が