◇セ・リーグ阪神6―1広島（2025年9月17日マツダ）降雨のため、70分遅れが始まった試合は阪神・村上が6回1失点の投球で12勝目を挙げた。阪神は3回に3試合ぶりに復帰した近本の中二塁打と森下の84打点目となる中前適時打で先制。同点で迎えた6回には森下四球、大山左前打で無死一、三塁から4年ぶりに5番出場の木浪の中前適時打で勝ち越し。さらに敵失と原口の内野ゴロの間にこの回、3点を挙げた。阪神はシーズン81勝。