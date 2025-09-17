「ヤクルト２−４巨人」（１７日、神宮球場）巨人・岸田が八回に右腕に死球を受け、負傷交代。アイシングする様子もあったが、「しびれたっす。骨とかじゃないんで、大丈夫だと思います」と語った。八回無死一塁。バントの構えからバスターにいこうとしたが、木沢の内角１５０キロをよけきれず。右腕付近に当たり、背中から倒れ込んだ。足をばたつかせて痛がり、球場も騒然となった。甲斐離脱も重なり、正捕手で奮闘。打撃