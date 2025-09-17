気象庁17日午後9時55分ごろ、鹿児島県十島村の諏訪之瀬島で震度5弱の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さはごく浅い。地震の規模はマグニチュード（M）4.7と推定される。この地震による津波の心配はない。鹿児島県などによると、被害の情報は入っていない。十島村では、震度3などの地震も相次いだ。政府は首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置した。各地の震度は次の通り。震度5