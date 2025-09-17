出産まもない母親の体や心のケアをする「産後ケア」について、ニーズに対して産後ケア施設が不足する現状などを改善しようと、事業を行う会社や病院が集まって協会を立ち上げました。「産後ケア」は、出産後1年以内の母親の心身をサポートするもので、助産師への授乳・沐浴の相談や体の痛みを取るマッサージなどを受けることができます。16日、事業を行う会社や病院、約10の事業者が集まり、「産前産後ケアイノベーション協会」を