テレビ朝日系「昭和の名曲歌うランキングＳＨＯＷ」が１７日、放送され、三浦友和（７３）の長男で俳優・三浦祐太朗（４１）が、母・山口百恵さんの名曲「いい日旅立ち」を歌唱した。百恵さんは１９８０年１１月、「伊豆の踊り子」「潮騒」などの映画やグリコのＣＭなど多数の作品で共演した友和と結婚。絶頂期の中で惜しまれながら芸能界を引退した。この日の番組では、７７年のグリコ「アーモンドチョコレート」のＣＭを